Бои на Бахмутском направлении продолжаются.

Для российских захватнических войск захват города Часов Яр в Донецкой области имеет значение по ряду причин, главная из них - политическая.

Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала FREEDOM. Он убежден, что оккупанты хотят принести дикатору Путину перед выборами "победу" на Бахмутском направлении.

"Вторая причина: Часов Яр - это укрепленный городок, который является воротами Краматорско-Славянской агломерации. Отсюда они смогли бы держать под огневым контролем эти два крупных города и города-спутники. И продвижение вперед дало бы им возможность перекрывать нашу логистику, наши пути по доставке всего необходимого боевым подразделениям. Одновременно это создало бы и угрозу нашему левому флангу - где Клещиевка, Андреевка", - добавил он.

По словам Калашникова, войска РФ пытаются штурмовать украинские позиции по всей линии фронта: Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Хромово. Всего на Бахмутском направлении Россия собрала группировку составом примерно в 70 тысяч.

Война в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла около 402 тысяч 430 своих захватчиков.

Напомним, что в ночь на 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. Они перешли к обороне на более выгодных рубежах.

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