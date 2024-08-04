Россия активно использует на этом направлении средства поражения, такие как КАБы и артиллерия.

В последнее время враг концентрирует дополнительные силы в районе Часового Яра, сообщил в эфире Radio NV генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Оборона наших Сил обороны формируется от Калиновки - это на севере и до Ивановского и дороги вокруг на юге. Мы знаем по последним событиям, что врагу удалось захватить микрорайон Канал и они сейчас сосредотачивают свои усилия в районе Калиновки. Ведь там водяная поверхность и сам канал заходит в трубы. Преодолеть этот участок легче. Там им также удалось пройти, они пересекли этот участок. Но не смогли задержаться - наши выбили их оттуда", - сказал Романенко.

Он добавил, что несмотря на это, в районе Часового Яра продолжаются ожесточенные и интенсивные бои. По словам генерал-лейтенанта, сейчас РФ поставила цель захватить микрорайоны Октябрьский и Новый.

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"Применение идет средств поражения врагом. И КАБы и артиллерия. К сожалению, есть у них ресурсы и боеприпасы для этого. Позволяет ситуацию стабилизировать с нашей стороны бои за Андреевку и Клещеевку. Это южнее. Пока очень напряженные действия, однако, благодаря организации боевых действий, удается уже долгое время удерживать эту ситуацию, не давать врагу продвигаться на этом участке", - добавил Романенко.

Продвижение россиян на фронте: что известно

Накануне проект DeepState сообщил о продвижении россиян в районе Часового Яра Донецкой области. Также, на карте видно увеличение серой зоны в окрестностях города.

Между тем в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 12 атак врага на Краматорском направлении. В то же время, там также сообщили, что самым горячим остается Покровское направление, где россияне провели 45 атак в сторону позиций Сил обороны Украины.

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