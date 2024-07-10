Боестолкновения идут почти постоянно, рассказал Кирилл Сазонов.

В районе города Часовой Яр в Донецкой области российский войска пытаются продвигаться постоянно, и создается впечатление, что у них есть какой-то "дедлайн". Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире "Еспресо".

"Уже 2-4 недели россияне бросают в первую волну наступления элитные подразделения. Под Часовым Яром работает вражеская десантура. Сейчас противник отвел 98-ю дивизию, а бросил другую десантуру, но еще эта информация не подтверждена", - отметил боец.

Он добавил, что в районе Торецка работают российские морпехи, спецподразделения первого корпуса, которые поддерживают мотострелки.

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"Они пытаются любой целой выйти к Константиновке почти с трех сторон. Потому что от Часового Яра до Константиновки на восток где-то 10 километров, на юг в 20 километрах - Торецк, а на запад идет трасса Константиновка - Покровск, где враг прорывается из Очеретино", - рассказал Сазонов.

По его словам, бои в районе Часового Яра и в районе Торецка продолжаются почти постоянно:

"Работает вражеская авиация, неуправляемые ракеты, УАБы, артиллерия, минометы, дроны. Дело в том, что в некоторых местах россияне не смогли выйти к каналу (Северский Донец), к тем границам, на которые планировали. Там остались наши позиции, ребята держатся".

Бои за Часов Яр - актуальные новости

Напомним, Forbes писал, что с начала кампании в Часовом Яре российские военные потеряли 99 000 человек.

Однако, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хотица" Назар Волошин отмечал, что эти данные слишком завышены: "Общая цифра за три месяца наступательных действий в районе как Часового Яра, так и по всей линии фронта на восточном направлении составляет 82 тысячи оккупантов. Есть еще и другие направления, возможно до 90 тысяч дойдет цифра... Я не буду спорить с экспертами. Но по Часовому Яру цифра слишком большая".

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