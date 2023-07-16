Блиндаж с противниками ликвидировали пограничники, отметили в ГПСУ.

Возле города Бахмут Донецкой области украинские защитники ликвидировали блиндаж российских захватчиков, потери врага составили по меньшей мере четыре человека.

Противники "минусованы" благодаря эффективной работе аэроразведки и минометчиков, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "...пограничники уничтожили блиндаж с оккупантами под Бахмутом. По меньшей мере четверо захватчиков ликвидированы", - поделились в ГПСУ.

Стоит отметить, что у Бахмута уже длительное время идут ожесточенные боевые действия, украинским воинам удалось освободить от противников немало нашей земли.

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Утром 16 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг за прошедшие сутки сосредоточил главные усилия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях. За сутки там было 39 боев.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что наша армия у Бахмута сохраняет инициативу, но противник окапывается в самом населенном пункте и перебрасывает туда элитные подразделения.

Стоит отметить, что на украинской земле Россия уже понесла очень серьезные потери. Боевые потери врага на сегодня составляют примерно 237 680 человек. Кроме того, уничтожено много техники россиян, в том числе 4 107 танков.

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