Также за сутки было уничтожено пять вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 13 БПЛА.

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 500 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 237 тыс. 680. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 500 российских захватчиков.

Также Силами оборон было уничтожено: танков ‒ 4 тыс. 107 (+5) единиц, боевых бронированных машин ‒ 8 тыс. 26 (+7) единиц, артиллерийских систем – 4 тыс. 481 (+18) единиц, РСЗО – 681 (+1) единиц, средств ПВО ‒ 425 (+0) единиц, самолетов – 315 (+0) единиц, вертолетов – 310 (+0) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 тыс. 820 (+13), крылатых ракет ‒ 1 тыс. 273 (+0), кораблей /катеров ‒ 18 (+0) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 44 (+8) единиц, специальной техники ‒ 666 (+2).

Видео дня

Оперативная ситуация на украинском фронте - новости от Генштаба

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские захватчики основные усилия сосредоточивали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там произошло 39 боевых столкновений.

На Купянском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

Вас также могут заинтересовать новости: