В Генштабе отметили, что произошло почти 40 боевых столкновений.

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутскому, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки в общей сложности произошло 39 боевых столкновений.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Карповичи, железный мост Черниговской области; Бояро-лежачие, Белокопытовое и Прогресс Сумской области и Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские защитники держат оборону. В течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В этом районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двухлетнее, Красное первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

Видео дня

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Катериновка и Георгиевка Донецкой области.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного, Макаровки и Равнополья Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашковое, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на фронте по состоянию на 16 июля - данные от аналитиков ISW

Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении. Из-за активных наступательных действий украинских защитников заставляют россиян перебрасывать боевые резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: