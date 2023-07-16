ВСУ противостоят подразделения спецназа и воздушно-десантных войск.

Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу возле Бахмута, но захватчики окапываются в самом городе и стягивают туда элитные подразделения.

"На Бахмутском направлении, северном и южном флангах, Силы обороны продолжают давить на противника, инициатива остается за подразделениями Сил обороны", – сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Отмечается, что со стороны РФ там воюют подразделение армейского резерва Барс, подразделение Шторм-Z, подразделения спецназа и воздушно-десантных войск. Бахмут имеет для противника не только военное, но и пропагандистское значение.

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"Если говорить в целом - враг пытается использовать все элементы обороны. Лучшие подразделения стягивает в Бахмут, усиленно окапывается, чем четко маркирует свое желание максимально удержать город, так же как перед этим бездумно старался взять всеми силами. Бахмут, кроме военного значения, имеет не меньшее пропагандистское значение, ведь за него столько положили личного состава и техники. Поэтому быстро потерять город-символ для них было бы верхом позора", – пояснил Череватый.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба, за последние сутки на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки Донецкой области.

Недавно ВСУ удалось взять под огневой контроль входы, выходы и перемещения захватчиков по уничтоженному городу, поскольку они заняли господствующие высоты.

По состоянию на 10 июля Силы обороны деоккупировали 24 квадратных километра на Бахмутском направлении.

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