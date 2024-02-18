Эксперты считают, что подобную тактику оккупанты попытаются применить и на других участках фронта.

Российские войска, похоже, временно установили ограниченное и локальное превосходство в воздухе. Именно это позволило обеспечить наземным войскам оккупантов поддержку с воздуха в последние дни боев за Авдеевку.

Аналитики Института изучения войны отметили, что пресс-секретарь украинской бригады, действующей под Авдеевкой, заявил 17 февраля, что российские войска выпустили 60 фугасных бомб КАБ по украинским позициям в Авдеевке за последние сутки, а украинский солдат, действующий в этом районе, заявил, что российские войска выпустили до 500 фугасных бомб по Авдеевке за последние дни.

Командующий Таврийской группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что 14 февраля российские войска нанесли 73 авиаудара на Таврийском направлении, что стало рекордным числом, поскольку российские войска активизировали тактический разворот в Авдеевке.

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17 февраля один из связанных с Кремлем военных блогеров заявил, что только по одному конкретному району Авдеевки за последние 48 часов российские войска выпустили 250 фугасных бомб ФАБ. Российские источники пишут, что использование российскими войсками фугасных бомб позволили преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские военные блогеры утверждали, что российские войска имеют превосходство в воздухе в этом районе.

С начала 2023 года российские войска постепенно наращивали применение авиабомб по всему фронту, но недавнее массовое применение авиабомб в Авдеевке - это первый случай, когда российская авиация масштабно использовала их для ближней авиационной поддержки наступающих пехотных войск.

Российский инструктор Штурм-Z утверждает, что ранее российским войскам было трудно наносить массовые авиаудары в ходе таких операций, и надеется, что операции российской авиации в Авдеевке станут предвестником изменений на других участках фронта.

Способность российских войск наносить массовые удары в течение нескольких дней на самом активном участке линии фронта говорит о том, что украинские силы не смогли лишить их доступа к воздушному пространству в Авдеевке, и российские силы, вероятно, использовали это временное локальное превосходство в воздухе, чтобы облегчить захват большей части населенного пункта.

Вывод украинских войск из Авдеевки - главные новости

Ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских военных из Авдеевки.

Позже командующий ОСВГ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки". В то же время некоторые украинских защитников попали в плен.

В свою очеред президент Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет Авдеевку.

Также на ситуацию отреагировал президент США Джо Байден. Он обвинил американских законодателей в том, что ВСУ пришлось выйти из Авдеевки.

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