На Авдеевском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили почти 40 вражеских атак.

Авдеевка сейчас в центре внимания. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил детали насчет выхода украинских воинов из города, а также рассказал о текущей ситуации на Авдеевском направлении и потерях российских оккупантов.

В своем Telegram-канале он отметил, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичев и еще пять атак - возле Первомайского и Невельского.

"Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСГВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач", - отметил командующий.

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Тарнавский сообщил, что общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единицу (не считая беспилотников).

Речь идет, в частности, о двух танках, четырех артиллерийских системах и 11 боевых бронированных машин. Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено было 230 БПЛА различных типов.

"Наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны", - написал командующий ОСГВ "Таврия". Офицер добавил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки". "И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", - напомнил он.

Тарнавский добавил, что соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам международного гуманитарного права, и чтобы украинские воины вернулись на Родину. "Будем бороться за освобождение всех побратимов", - подчеркнул командующий.

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Как сообщал УНИАН, вечером 16 февраля Александр Тарнавский заявил, что Россия бросила на штурм Авдеевки все резервы, в частности, и с других направлений фронта. В черте города продолжаются тяжелые бои, а несколько украинских бойцов попали в плен.

"С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет - сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого товарища", - сообщил командующий.

Стоит отметить, что население Авдеевки согласно результатам переписи населения, проведенного в 2001 году, составляло 37 237 человек. По состоянию на начало июня 2023 года в городе проживали менее 2 тысяч граждан.

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