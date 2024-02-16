Россия усиливает давление на Адвеевку.

Силы обороны Украины за текущие сутки отбили 27 атак российских захватчиков в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 70 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить город. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг тоже пытался улучшить тактическое положение. Он нанес авиационные удары в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Также на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 7 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Россияне наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Тернии Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

В то же время на Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не зафиксировано. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Волшебное, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ромашково, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон.

ВСУ отходят с части позиций в пределах Авдеевки

16 февраля, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию, что в черте города Авдеевка продолжаются ожесточенные бои.

В то же время после многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

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