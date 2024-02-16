Решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, заявил бригадный генерал.

После многих месяцев противостояния принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", - отметил он.

Он добавил, что решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

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"Тактично занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - добавил генерал.

Ситуация в Авдеевке - что сообщалось

Как писал УНИАН, на одном из участков в Авдеевке бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады находятся в полном окружении, сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов.

"Противник действительно очень преобладает над нами. Среди военных, которые нам противостоят, есть в том числе и представители ГРУ ВС РФ, которые являются неким флагманом в давлении на город Авдеевка. Что касается ситуации в городе, в некоторых отрезках она критическая, где-то напряженная", - заявил он.

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