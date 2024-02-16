В частности, украинское военное руководство в первую очередь должно обеспечить меньшие потери среди украинских солдат.

Президент Владимир Зеленский сообщил главный сигнал, который доносит до военного руководства Сил обороны в Авдеевке, которую пытаются окружить российские захватчики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Мы помним, что делает Россия с нашими городками и селами. Наши люди, наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что детально понимает, что происходит в Авдеевке.

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Зеленский постоянно поддерживает контакт с украинским военным руководством.

"Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей. И это главный сигнал от меня. И это наше самое главное оружие", - отметил президент.

Он добавил, что каждый может сказать, что война приводит к потерям, но надо все делать так, чтобы было меньше этих потерь.

"Нет. Прежде всего надо смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями. Наши военные - это главное. Именно такой сигнал получает от меня руководство. А там уже на поле боя профессиональные люди. Они знают, что им делать", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация вокруг Авдеевки

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что после многих месяцев противостояния, командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

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