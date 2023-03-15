Основное внимание уделялось ОСУВ "Хортица" и Бахмуту, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оборону Бахмута, подчеркнув, что в отношении этого направления есть четкая общая позиция военного командования.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении к украинцам. "Провел заседание Ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание - ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, рассмотрели другие направления. "Генерал Тарнавский докладывал по "Таврии" - это часть донецких направлений, часть южных направлений. Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев - относительно "Севера", - отметил он.

Видео дня

Президент отметил, что были обработаны поставки боеприпасов, оружия. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает также работать с партнерами и по усилению давления на Россию. В частности, сегодня в Киеве с визитом была премьер-министр Исландии.

"Мы обсудили сотрудничество на евроатлантическом и европейском направлениях, в международных структурах. Один из ключевых вопросов – наказание государства-террориста и всех российских убийц. Готовимся к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы, который состоится в столице Исландии и может иметь весомое значение для привлечения России к ответственности за агрессию", - подчеркнул он.

"Сегодня говорил с господином Мердоком, CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур Соединенных Штатов Америки. Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Киевской области, в Горенке, попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл", - напомнил Зеленский.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, 14 марта состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, его участники поддержали дальнейшую оборону Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.

В начале марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что бои за город достигли наивысшего уровня напряжения.

Недавно стало известно, что в битве за город погиб командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалыга.

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