Украинские воины умело сдерживают вражеское "генеральное наступление", отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Оборона на Донбассе позволяет Украине подготовить резервы для наступления.

Об этом отмечается в разъяснении ситуации на востоке Украины, обнародованном Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики.

"Силы обороны умело сдерживают российское "генеральное наступление", истощая наступательный потенциал РФ. Там сейчас идут наиболее тяжелые бои", - констатирует Центр.

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В частности, продолжается оборона Бахмута, ведь его удержание позволяет наносить большие потери врагу.

"Оккупанты вынуждены проводить частые ротации штурмовых подразделений из-за потери боеспособности. В течение февраля российские войска ежедневно теряли от 600 до 1 тыс. человек убитыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие решения украинского командования будут исходить из тактики маневровой обороны, что позволяет сохранить личный состав и боеспособность.

"Трехнедельная оборона Угледара стала величайшей танковой битвой", - заявили в Центре. Враг только на этом направлении потерял по меньшей мере 130 единиц бронетехники и не преуспел.

"Оборона на Донбассе позволяет Украине подготовить резервы для наступления, "бронетанковый кулак", оснащенный современной западной техникой и оружием", - говорится в сообщении Центра.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это надо знать

На востоке нашего государства уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, и россияне несут огромные потери.

2 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Купянском и Лиманском направлениях. Защитники Украины в течение суток отразили более 170 атак со стороны противника.

Стоит отметить, что на сегодня общие потери России в Украине уже составляют примерно 150 605 захватчиков.

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович говорил, что в нашем государстве уже все готово для контрнаступления. По его прогнозу, контрнаступление ВСУ может начаться в середине апреля.

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