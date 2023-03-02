Арестович предполагает, что сейчас украинские войска ждут благоприятную погоду.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что у Украины уже все готово для весеннего контрнаступления ВСУ. Он прогнозирует, что контрнаступление начнется в середине апреля.

"Все хорошо и с танками, и с подготовкой контрнаступления, и со всем остальным. Все у нас хорошо, и они это знают. Все у нас готово, по моим ощущениям", – заявил он во время эфира с российским оппозиционером Марком Фейгиным.

Арестович предполагает, что сейчас украинские войска ждут благоприятную погоду. Собственно, сам срок начала контрнаступления зависит от погодных условий.

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Он также прокомментировал план деоккупации Крыма, предложенный бывшим командующим армией США в Европе Беном Ходжесом.

"Если Бен Ходжес рисует планы захода в Крым... А он же не случайно, он не просто такой обозреватель, который может сказать все, что угодно. Он всегда знает, что он говорит", – отметил он.

Кроме того, Арестович убежден, что Украина вовремя получит обещанное западными партнерами вооружение.

Контрнаступление ВСУ

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что контрнаступление украинских Вооруженных сил может начаться в течение ближайших 30-60 суток. Он отметил, что многое зависит, в частности, от поставок западной техники.

В середине февраля 2023 года издание The New York Times выпустило материал, в котором предполагается, что наиболее вероятным направлением будущего украинского контрнаступления является Мелитополь в Запорожской области.

В то же время министр обороны Украины подчеркнул, что для начала контрнаступательной операции украинским военным нужны боевые самолеты. Это могут быть F-16, Gripen или Tornado.

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