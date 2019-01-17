Кременчуг взял реванш у Белого Барса в матче УХЛ

Кременчужане забросили в ворота соперников шесть шайб.

В четверг состоялся заключительный матч 30-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором «Кременчуг» в родных стенах взял реванш за недавнее домашнее поражение от «Белого Барса». Поединок завершился победой "Кременчуга" - 6:2, сообщает сайт УХЛ.

Команды выдали нервный первый период с большим количеством удалений, но без голов, а вот во второй 20-минутке «горожане» добыли себе комфортное преимущество – 3:0, дубль оформил Николай Киселев.

В третьем периоде команда Константина Буценко едва не сотворила камбэк, однако при счете 3:2 хозяева смогли не утратить нити игры и забросили в ответ еще три раза. В этот раз Киселев трижды ассистировал партнерам и набрал 5 очков (2+3), что позволило россиянину обойти в гонке бомбардиров УХЛ Виталия Ляльку из «Донбасса». Именно с донецким клубом «Кременчуг» и проведет свой следующий домашний поединок.

В турнирной таблице «Кременчуг» вышел на второе место.

УХЛ, регулярный чемпионат:

«Кременчуг» - «Белый Барс» 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 - Киселев (Зайцев, Грицких) - 24:01, 2:0 - Толстушко (Тютченко) - 32:11, 3:0 - Киселев (Грицких, Зайцев – бол.) - 39:05, 3:1 - Качан (Таран – бол.) - 41:47, 3:2 - Панов (Качан) - 45:25, 4:2 - Зайцев (Киселев, Красильников) - 47:02, 5:2 - Красильников (Киселев, Тютченко) - 53:31, 6:2 - Кривошапкин (Киселев – бол.) - 56:18.

Вратари: Бояршинов – Кучер.