Словацкий премьер отметил, что его страна поддерживает Украину, президента Зеленского и его "формулу мира".

В понедельник, 7 октября, премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Во время визита скандальный словацкий премьер заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз, но достаточно "холодно" относится к членству страны в НАТО, сообщает "Суспильне".

В частности, Фицо заявил, что его правительство не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, но будут страны, которые будут иметь другую позицию:

"Мы не будем ставить препятствия к вашему пути относительно членства Украины в ЕС. Будут страны, которые будут против, чтобы Украина быстро стала членом Европейского Союза. Я говорю это открыто и четко. Хотим предоставить вам свой опыт вступления. Этот опыт интересен и ценен. Мы достаточно холодно относимся к членству Украины в НАТО, но будем участвовать во всех конференциях".

Он добавил, что словацкое правительство поддерживает все мирные планы Украины, президента Зеленского и его "формулу мира". По словам Фицо, Словакия заинтересована в восстановлении Украины и в добрососедских отношениях.

"Мы понимаем, что этот мир должен быть для вас качественным, устойчивым. Вы должны иметь гарантии безопасности, и мы это понимаем. Будем поддерживать все инициативы для достижения этой цели", - добавил Фицо.

Словацкий премьер также анонсировал, что его страна готовит новый пакет финансовой помощи Украине, а также готова дать пакет военной помощи, однако это будет нелетальное оружие.

"Мы хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. Также при необходимости мы готовы предоставлять электроэнергию", - резюмировал Фицо.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, накануне визита в Украину Фицо пообещал не пускать Украину в НАТО, пока будет находиться во главе правительства своей страны. По его словам, вступление Украины в Альянс будет "хорошей основой" для начала Третьей мировой войны.

При этом Фицо заявил, что якобы именно Запад хочет войны в Украине. По его мнению, война продолжается только потому, что Запад хочет "поставить россиян на колени".

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