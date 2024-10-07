Все ли бойцы понимают цели проведения Курской операции: ответ военного

В то же время, по мнению военного, войну уже давно нужно было переносить на территорию противника.

Не все украинские защитники понимают цели и необходимость проведения Курской операции. Об этом заявил командир РУБпАК "Черный стриж" 103 отдельной ТрО имени Андрея Шептицкого Юрия Савчук в эфире на Radio NV.

По его словам, медиа и политики пока не до конца еще понимают, какие цели и задачи имеет целью Курская операция и прорыв на этом направлении.

"Бойцы не все понимают, имеют также много комментариев по этому поводу, даже не все соглашаются с тем, что открылся еще один участок фронта, и ставят его под сомнение. Могу сказать о своем отношении и о своем мнении: войну уже давно нужно было переносить на территорию противника. Поскольку до того времени, когда мы воюем на своей территории, это действительно выглядит как какая-то специальная военная операция", - сказал он.

Когда враг начинает чувствовать на своей территории всю боль и сожаление войны, как подчеркнул военный, и российским обществом, и геополитически это воспринимается совсем по-другому.

Кроме того, он прокомментировал готовность Сил обороны Украины и в дальнейшем держать позиции на Курщине.

"В большей степени готовы... В любом случае для российской армии, которая сейчас бросает туда значительные силы, будет трудно нас выбить, потому что сейчас уже удалось какую-то часть рубежей сделать, укрепиться, подготовиться к зиме. Даже если россиянам удается какие-то контрнаступательные действия на этом направлении, они им даются с огромными потерями как в технике, так и в живой силе", - рассказал Савчук.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир сводного подразделения одной из бригад, участвующих в боях в Курской области, Сергей Коротких заявил, что операция ВСУ в Курской области России, во-первых, показала способность украинских бойцов побеждать численно превосходящие силы врага, во-вторых, заставила РФ перебросить примерно 50 000 захватчиков в российский регион.

По его словам, срочники проблему не решили, и Россия вынуждена привлекать десантников и морпехов для противостояния ВСУ в Курской области. Как отметил Коротких, речь идет о 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также 155-й бригаде морской пехоты: "Без Курской операции все они оказались бы на Покровском направлении, что гораздо хуже для нас".

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