Вадим Мазевич рассказал, что сдерживать россиян очень трудно, несмотря на то, что украинские защитники получили неплохое количество боеприпасов к артиллерии.

На Авдеевском направлении в последние дни российские оккупанты начали использовать бронированную технику в составе взводов и даже на уровне рот, рассказал командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.

По его словам, это свидетельствует о том, что враг привлекает свои резервы и использует бронетехнику с целью прорыва.

"Однако это им на данный момент не удается, поскольку мы держим оборону на тех позициях, которые заранее подготовили", - отметил он в эфире Еспресо.

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Мазевич рассказал, что сдерживать россиян очень трудно, несмотря на то, что украинские защитники получили неплохое количество боеприпасов к артиллерии.

"Боеприпасов нужно больше. На сегодня соотношение в некоторых случаях такое, что на каждые 4-5 выстрелов вражеской артиллерии приходится только один наш. Хотим сказать, что мы работаем эффективно, но хочется больше боеприпасов", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

Как сообщает ISW, решающую роль в способности Сил обороны удерживать свои позиции и отражать новые атаки противника в ближайшие месяцы играет оказание помощи Запада в сфере безопасности.

Аналитики убеждены, что захватчики попытаются сохранить темпы своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы не давать ВСУ стабилизировать свои оборонительные линии.

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