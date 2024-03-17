На Авдеевском направлении в последние дни российские оккупанты начали использовать бронированную технику в составе взводов и даже на уровне рот, рассказал командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.
По его словам, это свидетельствует о том, что враг привлекает свои резервы и использует бронетехнику с целью прорыва.
"Однако это им на данный момент не удается, поскольку мы держим оборону на тех позициях, которые заранее подготовили", - отметил он в эфире Еспресо.
Мазевич рассказал, что сдерживать россиян очень трудно, несмотря на то, что украинские защитники получили неплохое количество боеприпасов к артиллерии.
"Боеприпасов нужно больше. На сегодня соотношение в некоторых случаях такое, что на каждые 4-5 выстрелов вражеской артиллерии приходится только один наш. Хотим сказать, что мы работаем эффективно, но хочется больше боеприпасов", - добавил военный.
Война в Украине - ситуация на фронте
Российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.
Как сообщает ISW, решающую роль в способности Сил обороны удерживать свои позиции и отражать новые атаки противника в ближайшие месяцы играет оказание помощи Запада в сфере безопасности.
Аналитики убеждены, что захватчики попытаются сохранить темпы своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы не давать ВСУ стабилизировать свои оборонительные линии.