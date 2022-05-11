Параллельно украинская власть работает над реализацией процедуры "экстракшн" в отношении бойцов ВСУ.

Боец "Азова" Илья Самойленко не подтверждает ранее распространенную информацию о якобы сотне гражданских на территории заблокированного россиянами завода в Мариуполе "Азовсталь".

Об этом он сообщил в эфире Sky News.

"Информация о 100 гражданских на Азовстали - это не подтвержденная информация. Сейчас, насколько мне известно, то все гражданские были эвакуированы", - сказал Самойленко.

В то же время он заявил, что украинские военные несут тяжелые потери – на заводе много раненых.

"Количество погибших и раненых солдат очень большое. И эти люди заслуживают надлежащую заботу... Никто не ожидал, что мы так долго будем сопротивляться россиянам, однако мы все равно боремся", - сказал Самойленко.

Он добавил, что у бойцов "очень ограниченные ресурсы, и они считают, что "каждый день может стать для нас последним".

ВСУ в окружении на "Азовстали"

Как писал УНИАН, украинская власть работает над реализацией процедуры "экстракшн" относительно бойцов ВСУ, которые находятся на заблокированной россиянами территории "Азовстали".

Однако, по словам Зеленского, Россия блокирует все варианты эвакуации военных.

Отдельно родственники военных создали петицию с обращением к международным организациям способствовать перемещению бойцов. По состоянию на 10 мая она собрала уже более миллиона подписей.

Накануне с территории предприятия эвакуировали гражданских, однако в окружении находятся сотни раненых военных без надлежащего медицинского надзора.

Оккупанты несколько месяцев осуществляют регулярные обстрелы и сбрасывают тяжелые бомбы на "Азовсталь" с целью уничтожить украинское сопротивление.

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