В РФ боевая машина поддержки танков "Терминатор" – еще один из образцов категории "аналоговнет".

Армия РФ уже перебросила в район боевых действий один из последних образцов своей бронетехники, который еще не был уничтожен или захвачен вооруженными силами Украины. Речь идет о боевой машине поддержки танков "Терминатор". Именно ее заметили близко к передовой около Северодонецка.

"Терминатор" для маркетинга

Как и абсолютное большинство "новейшего" оружия РФ "Терминатор" – разработка времен СССР. Разрабатывать эту машину начали еще в 1980-х годах, а главной концепцией было создание машины, которая имея защищенность на уровне танка обладала бы противопехотным вооружением.

Такая идея пришла на фоне опыта боев в Афганистане, где для сопровождения колонн в горных районах использовались зенитные установки на грузовиках или штатные ЗУ-23-4 "Шилка". Только они позволяли эффективно бороться с засадами, потому что углов подъема орудий танков не хватало для обстрела противника, а мощности оружия БМП было мало.

Поэтому конструкторы решили взять базу танка и заменить его вооружение на скорострельные автоматические орудия. До распада Союза машину сделать не успели, а к реальным работам вернулись только в конце 90-х и с целью создания машины на экспорт, ради чего и дали "маркетинговое" название "Терминатор".

Фактический поиск даже "образа" машины продолжался до 2006 года, в котором она завершила государственные испытания. За это время окончательно и сформировалась роль машины на поле боя – непосредственная поддержка танков на поле боя в одном строю. То есть, "Терминатор" имеет исключительную специализацию по уничтожению противотанковых средств противника.

Но, несмотря на успешные испытания, армия РФ не взяла "Терминатор" на вооружение, а первую партию из 10 машин продали Казахстану. Только в 2018 году вновь обновленный "Терминатор" попал на опытно-боевую эксплуатацию в армию РФ.

И фактически остается в ней до сих пор, потому что кроме изготовления десятка машин для одного из танковых батальонов 90-й танковой дивизии РФ из Чебаркуля Челябинской области - достоверных данных нет. Что, конечно, не мешает рашиским пропагандистам время от времени таскать "Терминаторов" по парадам и рассказывать об исключительной "аналовнетности".

Возможности БПМТ "Терминатор"

Пока весь реальный боевой опыт использования БМПТ "Терминатор" сводится у Сирии, где, конечно, он получил только положительные отзывы. Те же самые одобрительные, как и множество другой техники армии РФ, которую успешно уничтожают ВСУ в условиях реальных боевых действий высокой интенсивности.

На "бумаге" и внешне "Терминатор" действительно выглядит угрожающе. База танка Т-90 на котором установлена ​​спаренная 30-мм автоматическая пушка, курсовой пулемет, два 30-мм автоматических гранатомета, а также четыре противотанковые ракеты "Атака-Т".

Вооружение объединено в автоматическую систему управления огнем "Рамка", объединяющий панорамный прицел командира с лазерным дальномером, а также прицел наводчика, который имеет оптический и тепловизионный канал, а также способен управлять противотанковыми ракетами.

В то же время далеко не всегда то, что хорошо смотрится на бумаге имеет реальную боевую эффективность. И сама машина резко подвергалась критике даже среди российского военного экспертного сообщества.

Дело в том, что фактическое управление вооружением осуществляют три отдельных человека. Два бойца должны вести огонь из автоматических гранатометов, а наводчик из 30-мм пушек или противотанковыми ракетами. У каждого из них есть прицелы с узким полем зрения, а командир за панорамой должен одновременно выдавать указания на три огневых средства, вести наблюдение, коммуницировать с подразделением и указывать куда ехать.

И история вооружения уже проходила в 30-х годах такой период с многобашенными танками. Когда на "бумаге" танк с тремя или даже пятью башнями должен был прорывать оборону, поливая врага огнем. На практике оказалось, что реальная боевая эффективность этой концепции равна нулю, потому что командир банально не успевает управлять экипажем.

Характеристики БМПТ "Термиантор"

Базовое шасси : Т-90

: Т-90 Вес : 48 т

: 48 т Мощность двигателя : 1000 л.с.

: 1000 л.с. Экипаж : 5 человек

Вооружение БМПТ "Термиантор":