Этот мост русские захватчики использовали для подвоза техники, боеприпасов и топлива для подразделений.

Украинские защитники взорвали железнодорожный мост через Северский Донец между Лиманом и Райгородком. В момент подрыва на мосту были российские вагоны. Они пошли ко дну вместе с конструкцией моста.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на штаб ООС.

В сети появилось видео, на котором виден результат подрыва моста. Основная часть конструкции моста разрушена. Вагоны оккупантов провалились в реку.

Отныне железнодорожное сообщение с Лиманом, где идут ожесточенные бои, невозможно. Населенный пункт уже около недели является одной из самых горячих точек битвы за Донбасс. Этот железнодорожный мост оккупанты использовали для подвоза боеприпасов, техники и вооружения, а также горючего и провизии для своих войск в регионе. Его подрыв сломал логистику врага.

Напомним, ранее стало известно, что российские силы продвигаются "медленно и неравномерно" на Донбассе из-за сопротивления Украины и продолжающихся проблем с логистикой.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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