По меньшей мере трех оккупантов считают пропавшими без вести. Есть убитые и раненые.

В среду, 27 апреля, украинские защитники отбили атаку чеченцев на Донбассе. Враги понесли потери и отступили.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, украинские защитники остановили атаку подразделений БТГр 70 мотострелкового полка (в/ч 71718, Шали, Чеченская Республика) 42 мотострелковой дивизии.

"При неудачной попытке нападения на ВСУ уничтожено 2 БТР, 7 военнослужащих погибли, 9 ранены, 3 числятся пропавшими без вести", - уточнил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты, которые вторглись на территорию Украины, испытывают большие проблемы с медициной. Аптечки военных составлены по советским стандартам, в основном с просроченными составляющими. Из-за этого большинство раненых погибает на ранних стадиях, не выбравшись с поля боя.

Вас также могут заинтересовать новости: