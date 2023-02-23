Этот отряд был прикреплен к бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Из-за провала наступления и потери российских оккупантов возле Угледара "казачий отряд" врага отказывается наступать.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Этот отряд так называемых казаков был прикреплен к 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, который был прикреплен к 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский отметил, что оккупанты существенно уменьшили наступательные и штурмовые действия на Угледарском направлении по сравнению с прошлой неделей.

По словам спикера, противник наступал мотострелковым отделением, у которого не было тяжелой и бронетехники, поэтому такие действия можно назвать "суицидальными". Также есть случаи, когда отправляют на штурм группу с бронетехникой, но без боекомплектов.

22 февраля Дмитрашковский отметил, что российские оккупанты активизировались на Угледарском направлении. По его словам, в районе Угледара Донецкой области в течение суток противник 43 раза штурмовал позиции ВСУ, враг несет огромные потери.

Между тем, на Бахмутском направлении Донецкой области уничтожены еще 25 российских оккупантов, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В частности, пять захватчиков ликвидировали танкисты ВСУ, а еще 20 захватчиков были ликвидированы усилиями пограничников из минометов.

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