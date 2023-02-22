В течение дня в районе Углерада активно работала ствольная артиллерия и РСЗО противника.

Российские оккупанты активизировались на Угледарском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что в районе Угледара Донецкой области в течение суток противник 43 раза штурмовал позиции ВСУ, враг несет огромные потери.

Как он отметил в эфире телеканала "Эспрессо", по состоянию на 18:00 две штурмовые атаки оккупантов еще продолжались.

"Очень активно сегодня работала ствольная артиллерия и РСЗО противника. В частности, противник 211 раз обстрелял наши позиции. Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых россиян было больше чем две роты", – подчеркнул Дмитрашковский.

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Война в Украине: ситуация на Донбассе

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева уничтожили меткими выстрелами из противотанкового комплекса "Джавелин" российские боевые машины пехоты во время наступления оккупантов под Марьинкой в Донецкой области.

Кроме того, российские захватчики увеличивают численность оккупационного личного состава для ведения наступательных действий. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В то же время пограничники на Бахмутском направлении отбили два вражеских штурма. Уничтожены еще 25 российских оккупантов.

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