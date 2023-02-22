В частности, пять захватчиков ликвидировали танкисты ВСУ, а еще 20 захватчиков были ликвидированы усилиями пограничников из минометов.

На Бахмутском направлении Донецкой области уничтожены еще 25 российских оккупантов, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

В частности, пограничники на Бахмутском направлении отбили два вражеских штурма.

"Операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов. Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты - по меньшей мере 5 ликвидировано. Пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонительными позициями и уничтожили 20 захватчиков", - говорится в сообщении.

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Потери РФ в Украине-актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО. Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев".

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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