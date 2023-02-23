В ISW отмечают, что российские силы не имеют значительных неиспользованных боеспособных резервов.

России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для поддержки ее новых наступательных операций в Украине.

В начале февраля российские войска активизировали наступательные действия по меньшей мере на четырех-пяти направлениях в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, но пока не достигли значительных успехов, однако их личный состав и ресурсы продолжают истощаться. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW цитируют заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который отметил, что российское наступление настолько неэффективно, что его почти незаметно. Он также добавил, что российские войска распределяли снаряды и боеприпасы для поддержки наступления на Бахмутском, Лиманском и Угледарском направлениях, сохраняя снаряды на других участках.

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"Заявление Буданова совпадает с оценкой ISW о том, что российские войска отдают предпочтение Бахмутскому и Лиманскому направлениям, и еще не осуществили значительные усилия для наступления в районах к западу от Донецка", - говорится в сообщении.

В ISW снова отмечают, что российские силы не имеют значительных неиспользованных боеспособных резервов. Россия направила на передовую более 90% из более 300 тысяч мобилизованных лиц.

Аналитики также упоминают заявление Буданова о том, что заявленная Кремлем цель производить 800 танков в год является нереалистичной. Эксперты ISW отмечают, что войска РФ потеряли уже не менее 1500, а возможно и до 2000 танков.

Аналитики также упоминают нарастающий конфликт между подконтрольным Евгению Пригожину ЧВК "Вагнера" и минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу. В частности, Пригожин обвинил российское минобороны во лжи по снабжению всех своих подразделений артиллерийскими боеприпасами, утверждая, что боевики "Вагнера" получают лишь 20% обещанных им снарядов.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Кремль по-прежнему не готов смириться с поражением в Украине, поэтому может провести новые волны мобилизации, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Каль отметил, что навязать Украине свою волю Кремль сможет, только послав еще больше людей на фронт - мобилизованных осенью более 300 тысяч человек может оказаться недостаточно.

Напомним, по состоянию на 22 февраля российские войска потеряли убитыми уже более 145 тысяч солдат. Также агрессор потерял более 3300 танков, около 6600 бронированных машин и 2300 артиллерийских систем.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики увеличивают численность оккупационного личного состава для ведения наступательных действий. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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