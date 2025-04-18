Она отметила, что эффективность украинских ударов по России значительно снизилась.

Армия сейчас держится фактически в основном на технологиях, однако Украина уже уперлась в потолок в этом вопросе, и поэтому эффективность ударов по оккупантам существенно снизилась. Об этом заявила основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки", руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская на мероприятии "Клуб LB".

"Скажу неприятную вещь, но мы фундаментально уперлись в потолок. Потому что тот лоутек ("низкие технологии"), который мы активно развивали, которыми показали абсолютно технологическое чудо за эти три года, когда простыми, дешевыми технологиями показывали чрезвычайные результаты: уничтожение техники врага на миллиарды, горели их НПЗ, аэродромы, логистические хабы и так далее, - мы исчерпали ту способность. Сейчас мы уперлись в то, что нам нужно развивать фундаментальную науку, иначе мы дальше не пойдем", - отметила она.

Она отметила, что враг активно работает над контрмерами, поэтому эффективность украинских поражений значительно снизилась.

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"Именно поэтому мы не видим сейчас потопленных российских кораблей... Я не буду называть здесь проценты успешности наших дипстрайков, но поверьте мне, они сейчас падают. И мы миллионы и миллионы долларов тратим часто в воздух", - подчеркнула Берлинская.

Она добавила, что Украина также начала отставать в технологической войне с Россией.

"Наши лучшие практики россияне активно масштабируют. На каждый наш вложенный доллар они вкладывают 15-20 и более. Фактически очень много изобретений в этой войне - это наши изобретения, наши лучшие практики, наши лучшие тактики. Но потом россияне очень активно это масштабируют", - говорит она.

Она считает, что нужно "перепрограммироваться на игру в длинную" и перейти к инвестициям в технологическую милитаризацию общества. В частности, она предлагает пойти в диалог с экспортерами технологий, дать им возможность и подумать вместе с ними, какие страны в приоритете.

"Потому что это в первую очередь не о торговле, а о партнерстве. И о том, чтобы продемонстрировать партнерам, что мы готовы к таким партнерствам, что мы инвестируем совместно и в их обороноспособность. Из тех же стран Европейского Союза. Потому что, к сожалению, мы превратились в самый большой полигон, и у нас самая современная война в мире", - объясняет она.

Также она отмечает, что сегодня чиновники покупают под огромным давлением то, что требует фронт, а так быть не должно.

"Должен быть в государстве стейкхолдер, который создает тренды, тенденции и говорит, что будет актуальным через полгода, через год, через 16 месяцев. Иначе мы постоянно будем догонять на позавчера и будем платить за это каждый день сотнями жизней".

Война в Украине - новости

Как рассказывал Сергей (Флеш) Бескрестнов, дроны типа "шахед" по-прежнему представляют основную угрозу на войне в Украине. Более того, подход россиян к их использованию отличается в зависимости от расстояния до целей. По словам эксперта, против дронов на оптоволокне пока что нет контррешения.

Ранее российская армия для ударов по Украине начала применять дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. В одном из БПЛА обнаружили капсулу с ирритантом.

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