Комбат Хасан говорит, что неизвестно сколько еще продлится война и что будет дальше, поэтому каждому надо научиться защищать себя.

На третий год войны каждый мужчина в украинском тылу должен знать оружие и уметь владеть им. Об этом в интервью Армия TV сказал Хасан, командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог".

По его словам, никто не верил, что начнется со стороны РФ наступление в Украину, но оно есть".

Я очень часто слушаю Кирилл Кирилич, К2 (о Герое Украины, командире батальона К-2 Кирилла Вереса), вчера с ним виделись, общались. Мне понравилась его фраза: "Должны воевать все. В тылу или здесь. Но воевать все". И он сказал: "потому что закончимся мы, придут они". И не надо быть в розовых очках и думать: где там и Донецкая область. Их (оккупантов) ничто не останавливает", - отметил Хасан.

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По словам комбата, неизвестно, сколько еще продлится война и что будет дальше, поэтому каждому надо быть способным защищать себя.

"Хочу, чтобы все люди это понимали, что даже в тылу ты должен знать оружие. Вот скоро три года войны. И могу поспорить, что большинство наших мужиков в тылу не знают что такое стрелковое оружие, коллективное оружие. Но ты должен это знать. Ты должен уметь себя защитить. Ты же не знаешь, что будет завтра, послезавтра. Поэтому лучше научиться сейчас здесь, чем через полгода, год, два", - сказал Хасан.

Он отметил, что фронт нуждается в помощи.

"К тем, кто еще не решил, кто еще не решился, еще в раздумьях. И я часто разговариваю с разным людьми за рубежом. Спрашивают, чем помочь. Я говорю: помоги собой. Не надо, чтобы ты мне сбрасывал те 300 евро. Помоги собой. Приди, помоги, чтобы мы доукоплектувались, чтобы расширялись, чтобы могли чаще отпускать тех военнослужащих, которые воюют с 2022 года, а у меня даже такие есть. Ребята боевые, раненые, но воюют. Ясное дело, что устали. А кто не устанет. У тебя нет ни праздника, ни времени, ни года, ни суток - ничего там у тебя нет, там есть одна война. Помоги собой", - сказал комбат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в администрации президента США Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свои вооруженные силы для войны с Россией. В Вашингтоне считают, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество новых солдат для участия в войне.

Эксперты и военные раскритиковали идею о мобилизации 18-летних. В частности, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Украине надо при поддержке партнеров расширять технологические и технические возможности своего войска, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастной границы для призыва в армию.

Он подчеркнул, что 18-летними ребятами Украина не поддержит боеспособность наших сил.

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя призывы США снизить мобилизационный возраст, заявил, что из-за задержки поставок военной помощи со стороны западных партнеров, Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

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