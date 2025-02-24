В России есть огромное количество национальных, религиозных, классовых расколов.

Российский диктатор Путин планирует играть в "игру на истощение" против Украины, но не факт, что эта стратегия сработает в пользу России.

Такое мнение в эфире "Новости.Live" высказала волонтер Мария Берлинская. "В этой войне на истощение, на первый взгляд, очень страшно, когда против тебя ядерный гигант, поддержанный ВПК Китая, Ирана, Беларуси. А тем более, если есть поддержка со стороны США. С другой стороны, я точно знаю из истории, что Россия падает и разваливается за считанные дни. Мы можем вспомнить события и 1917 года и события развала Советского союза. То, что казалось таким монолитным и непреодолимым, вечным, но по своей сути имеет довольно хрупкую основу", - сказала Берлинская.

Она добавила, что процесс распада России - это "не простая история". Однако при определенных условиях внутренний бунт может развалить империю, которая была создана искусственно.

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"Которая имеет огромное количество национальных, религиозных, классовых расколов. Это многоэтническая страна с огромными перепадами внутри. Где погибли и покалечены сотни тысяч людей. И при этом есть тотальная бедность. С этим можно работать", - добавила Берлинская.

Война в Украине: важные новости

Накануне журналисты The Wall Street Journal отметили, что Путин не хочет быстрого окончания боевых действий и планирует затягивать мирные переговоры. По мнению журналистов, таким образом он хочет усилить свою переговорную позицию, используя ситуацию на фронте.

Между тем The Times пишет, что премьер Великобритании Кит Страмер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать свои действия по давлению на Трампа относительно мирных переговоров. Отмечается, что они попытаются убедить американского президента не вести двусторонние переговоры с Москвой.

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