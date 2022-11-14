США по-прежнему стремятся ускорить поставки законтрактированного вооружения для пополнения американских запасов.

США заключили с Lockheed Martin несколько договоров на более 500 миллионов долларов для пополнения запасов управляемых реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были сокращены из-за военной помощи, оказанной Украине.

Как пишет Washington Examiner со ссылкой на помощника главы Пентагона Дугласа Буша, эти закупки демонстрируют значительное влияние GMLRS на поле боя.

"Эти контракты позволяют нам пополнять собственные запасы, одновременно предоставляя критически важные возможности нашим союзникам и международным партнерам", - сказал он.

США по-прежнему стремятся ускорить поставки законтрактированного вооружения для пополнения американских запасов, добавил Буш.

Американская военная помощь Украине

Администрация Байдена предоставила Украине военную помощь на сумму более 18 миллиардов долларов после вторжения России в конце февраля. В пятницу США объявили о своей последней помощи на сумму примерно 400 миллионов долларов.

Вооружение в новом пакете включает ракеты до ЗРК HAWK, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, включены также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и защитное снаряжение для холодной погоды.

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