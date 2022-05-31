Украина следит за заявлениями белорусского диктатора и четко осознает угрозу со стороны этой страны.

Украина пристально следит за заявлениями и действиями непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также четко осознает потенциальные угрозы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны", – заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что, кроме создания нового оперативного командования на юге Беларуси, там размещены российские "Искандеры". Однако только он нашей армии зависит то, сможет ли Украина держать оборону на этом направлении.

"Когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов признался, что перед полномасштабным вторжением РФ президент Владимир Зеленский провел много совещаний с военными. На его вопрос, сможем ли мы удержаться, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ответил довольно четко - "только бой это может показать".

"Также отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", – сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, ранее Данилов признался, что Украина не надеялась вторжения с территории Беларуси 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Алексей Резников общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что этого не будет. Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко за день до войны общался с главным пограничником Беларуси. И тот также уверял, что агрессии со стороны его страны не будет.

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