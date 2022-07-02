Есть информация о возможных провокациях, в частности, направление в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.

Признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко заявляют об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси", - сказал он.

Енин добавил, что в этом вопросе украинцы сталкиваются с массированным применением дезинформации.

"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил он.

В то же время Енин подчеркнул, что есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.

"Именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал он.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Уже на следующий день появилась информация о том, что Беларусь может выступить на стороне России и ввести свои войска на территорию Украины.

С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

28 июня Беларусь объявила военные сборы возле границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможны провокации со стороны РБ.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, старались бы нарастить.

По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.

1 июля Белорусь продлила военные учения на границе с Украиной.

По состоянию на 2 июля в Беларуси продолжалось вручение повесток.

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