Признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет.
Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Как наши партнеры, так и отечественные разведки четко заявляют об отсутствии признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси", - сказал он.
Енин добавил, что в этом вопросе украинцы сталкиваются с массированным применением дезинформации.
"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил он.
В то же время Енин подчеркнул, что есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.
"Именно поэтому нашими правоохранителями введен усиленный режим несения службы на блокпостах", - сказал он.
Война в Украине:
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Уже на следующий день появилась информация о том, что Беларусь может выступить на стороне России и ввести свои войска на территорию Украины.
С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.
28 июня Беларусь объявила военные сборы возле границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможны провокации со стороны РБ.
По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, старались бы нарастить.
По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.
1 июля Белорусь продлила военные учения на границе с Украиной.
По состоянию на 2 июля в Беларуси продолжалось вручение повесток.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Беларуси задержали волонтерку, устроившую праздник для беженцев из Украины
- Жителей Беларуси массово вызывают в военкоматы по повесткам: СМИ узнали все детали
- Польша оградилась от Беларуси пятиметровым забором (видео)