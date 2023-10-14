Противники отправили обратно в Севастополь суда, которые не так жалко, поделился спикер Военно-морских сил армии Украины.

Корабли ЧФ РФ (Черноморского флота) рассредоточивают в разных портах, чтобы обезопасить от попаданий Сил обороны.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне сосредотачивают свои корабли в основном, кроме Севастополя, в Новороссийске, где есть большая база, и в Феодосии. "Есть такая версия, что будет восстановлено базирование их (кораблей - УНИАН) в оккупированной части Грузии - в Абхазии. Но пока эта информация не подтверждена", - сказал Плетенчук.

По его словам, из-за рассредоточения кораблей ЧФ РФ у оккупантов возникли проблемы "с причальным фронтом, то есть пирсов не хватает, чтобы эти единицы разместить". "Поэтому некоторые из них, которых не так жалко, отправили обратно в Севастополь - это катера "Серна" и несколько буксиров", - сообщил Плетенчук.

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Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины и в ВМС ВСУ подтвердили, что на днях недалеко от Севастополя большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин" получил повреждения. Представитель ВМС ВСУ сегодня сообщил детали поражения судна.

12 октября стало известно, что на рейде Севастополя был поврежден ракетный корабль "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр". Также 13 числа поражен буксир "Профессор Николай Муру" - его сейчас отбуксовывают, он имеет повреждения.

Источники в СБУ рассказали ,что "Павел Державин" и " Буян-М" были поражены" морскими малышами " с экспериментальным вооружением.

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