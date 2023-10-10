Так называемый руководитель Абхазии Аслан Бжания недавно заявил о создании постоянной базы Военно-морского флота РФ в Очамчирском районе. После того, как россияне признали, что Севастополь - это опасное место для российских кораблей (как и весь Крым), они решили сделать дополнительное место базирования флота.

Почему Очамчира? Она была построена благодаря искусственной бухте.

Глубина там, примерно, четыре метра и причальный фронт позволял расположить где-то десять небольших кораблей, таких как тральщик или катер. Потом ее потихоньку увеличивали. Перед распадом Советского Союза там уже базировалась бригада сторожевых кораблей, которые впоследствии, когда Грузия стала независимой, в течение двух лет выгнали оттуда в город Каспийск на Волге. Именно там была основная база Каспийской флотилии РФ.

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Какое-то время место возле Очамчира никак не развивалось. Но после "Шестидневной войны" в 2008 году, когда Абхазия вышла из-под контроля Грузии, россияне снова начали эту базу восстанавливать для своих целей. По видению россиян, насколько я понимаю, там можно располагать даже десантные корабли, катера. Для этого в 2017 году было решено эту базу перестроить. В частности, провели дноуглубительные работы. Создали длинненький причальный фронт: туда мог заходить крейсер "Москва". Но базировались там небольшие корабли – тральщики и корветы. Базируются они там и сейчас.

Во-вторых, эта база находится еще дальше к юго-востоку от Новороссийска.

От Украины до Новороссийска 750 километров, а из Новороссийска еще довольно далеко до этого региона в Абхазии. То есть, силы обороны Украины не смогут использовать против российских кораблей те средства поражения, которые мы применяем сейчас. Ни дроны, ни даже ракеты не способны туда достать. Для этого требуется авиация, такая как F-16, ракетные катера или дроны с большей дальностью полета.

В то же время, тот факт, что этот пункт базирования достаточно далеко от Украины, оперативность применения российских кораблей против нас тоже будет снижена. Конечно, ракетами они смогут оттуда добивать, но уже не по всей Украине, а по какой-то части. А если брать потребность использования Россией для каких-то целей тральщиков или десантных кораблей, то из-за удаленности от нашего побережья им нужно будет дополнительное время для перехода. Возможно, даже сутки, ведь эти корабли не быстрые.

Еще один момент: несмотря на то, что сейчас потребность в такой базе для РФ значительно выросла, но она требует вливания - от нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов долларов.

В зависимости от того, что там будет строиться – какие-то общежития, мастерские, склады логистики, или оружия, возможно, какой-то парк техники, если речь идет о десантных кораблях - надо будет вложить, по меньшей мере, 100-200 миллионов долларов.

Кроме того, база в Абхазии может принять российские корабли, однако не сможет обеспечить качественное их обслуживание и пребывание. Несмотря на то, что причалы там есть, а дноуглубительные работы выполнены, можно сказать, что они ограниченно готовы для того, чтобы обеспечивать пребывание кораблей ЧФ РФ.

Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины