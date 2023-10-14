Противники отбуксовывают пораженное судно "Профессор Николай Муру", сообщили в ВМС ВСУ.

Вчера, 13 октября, Черноморский флот РФ пережил "черный день" - поражено несколько судов, в частности, буксир "Профессор Николай Муру".

Об этом спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона. "Если простым человеческим языком - немножко загрустил "Павел Державин" (вражеский корабль - Ред.) и, как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" загрустил (речь идет о буксирном судне "Профессор Николай Муру" - УНИАН) вчера. Вчера была, можно сказать, такая пятница 13-го Черноморского флота РФ", - отметил он, намекая, на якобы несчастливое сочетание цифры 13 и дня недели.

Плетенчук рассказал, что дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". "Только со второго раза он понял, что ему, пожалуй, пора уже "ушиваться" из нашего Севастополя", - отметил он.

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Плетенчук подтвердил и поражение буксира. "Его сейчас отбуксовывают. У него также есть соответствующие повреждения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, утром 12 октября стало известно, что на рейде Севастополя был поврежден ракетный корабль "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр". Кроме того, на днях недалеко от Севастополя также и большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин" получил повреждения.

В СБУ отметили, что это их работа совместно с Военно-морскими силами Украины. Рассказали, что оба судна были поражены "Морскими малюками" с экспериментальным вооружением.

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