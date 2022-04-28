Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает заявления со стороны высокопоставленных чиновников Российской Федерации об опасности ядерной войны безответственными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на брифинге в Вашингтоне.
"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности необходимости применять такое оружие. Это безответственно", - подчеркнул Байден.
Как известно, на этой неделе в интервью российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что считает серьезной опасность ядерной войны и что ее нельзя недооценивать.
Угроза ядерного удара РФ
Еще раньше Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.
До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.
По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.
В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.
В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.