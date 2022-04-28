Президент США подчеркнул, что никто не должен делать пустые комментарии о реальности угрозы ядерной войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает заявления со стороны высокопоставленных чиновников Российской Федерации об опасности ядерной войны безответственными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на брифинге в Вашингтоне.

"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности необходимости применять такое оружие. Это безответственно", - подчеркнул Байден.

Как известно, на этой неделе в интервью российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что считает серьезной опасность ядерной войны и что ее нельзя недооценивать.

Угроза ядерного удара РФ

Еще раньше Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.

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