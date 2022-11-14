Президент США отметил, что Америка и дальше будет помогать ВСУ оружием.

Американский президент Джо Байден назвал освобождение Херсона значительной победой Украины. США не будут участвовать ни в каких переговорах без Киева, подчеркнул он в комментарии журналистам, направляясь на саммит G20.

"Прежде всего, это была значимая победа для Украины, и я не могу не приветствовать мужество, решимость и боеспособность украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими", - сказал Байден.

Президент США отметил, что Америка и дальше будет помогать ВСУ оружием.

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"Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя - и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. Ничего без Украины, это решение должна принять Украина", - добавил Байден.

Переговоры с Россией

После освобождение Херсона Россия активизировала попытки возобновить с Украиной переговоры по прекращению огня и территориальным уступкам.

Вместе с тем в ОП снова напомнили, что главное условие для начала диалога является выведение войск РФ со всех оккупированных районов Украины. Также Офис Зеленского добивается репараций за причиненный ущерб украинской инфраструктуре и международного трибунала для всех военных преступников.

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что "победа" может быть недостижима военными средствами, поэтому "важно обратиться к другим средствам".

В Администрации Байдена крайне недовольны оценкой Милли. Американские официальные лица постоянно подчеркивают в разговорах с прессой, что мир на условиях России недопустим, а другие варианты Москва не рассматривает.

В публикации WSJ говорилось, что Вашингтон просит Киев как минимум казаться открытым для завершения войны дипломатическим путем. Однако СМИ также пишут, что помощник Байдена Джейк Салливан предлагал Зеленскому смотреть на переговоры более реалистично, не вынося в условия для России деоккупацию Крыма.

Американцы пока не видят, что сейчас подходящее время для переговоров. В Европе же эти разговоры на фоне военных успехов Украины вызывают обеспокоенность, отмечает WSJ.

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