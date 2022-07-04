На территории временно оккупированного Донбасса прогремели взрывы. "Бавовна" произошла сразу в трех городах Донецкой области - в Снежном, Торезе и Харцызске.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Донецк".
Так, в Снежном взрывы и пожар начались на территории завода "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.
Взрывы начались в ночь на 4 июля. Жители Снежного снимали пожар на фото и видео. Над городом появилось зарево, огонь еще долго виднелся на горизонте.
Жители слышали детонацию припасов оккупантов. Аналогичная ситуация произошла в Торецке и Харцызске. Там тоже были слышны взрывы и виднелись серьезные пожары.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Николаевщине ВСУ "накрыли" два вражеских склада боеприпасов. Был нанесен ракетный и авиационный удары по складам противника в Снигиревском и Баштанском районах.