Пожары и детонация припасов россиян начались сразу в трех городах временно оккупированной территории Донецкой области.

На территории временно оккупированного Донбасса прогремели взрывы. "Бавовна" произошла сразу в трех городах Донецкой области - в Снежном, Торезе и Харцызске.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Так, в Снежном взрывы и пожар начались на территории завода "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.

Взрывы начались в ночь на 4 июля. Жители Снежного снимали пожар на фото и видео. Над городом появилось зарево, огонь еще долго виднелся на горизонте.

Жители слышали детонацию припасов оккупантов. Аналогичная ситуация произошла в Торецке и Харцызске. Там тоже были слышны взрывы и виднелись серьезные пожары.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Николаевщине ВСУ "накрыли" два вражеских склада боеприпасов. Был нанесен ракетный и авиационный удары по складам противника в Снигиревском и Баштанском районах.

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