Больше всего от обстрелов оккупантов пострадали Краматорск и Славянск.

За сутки на Донетчине российские оккупанты убили по меньшей мере 7 гражданских, ранены около 20.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Тяжелое воскресенье в Донецкой области - ракетные удары и обстрелы по всей области. Больше всего пострадали сегодня наши крупнейшие города - Краматорск и Славянск", - рассказал он.

Председатель ОВА напомнил, что Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибло 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранено – 19.

Также из-за обстрелов повреждено около 40 жилых домов, а весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливается.

Кроме того, Краматорск дважды обстреляли со "Смерчей": днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером – разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.

Также снова под огнем оказались жилой квартал Авдеевки и АКХЗ - доподлинно известно об одном погибшем.

По словам Кириленко, активно оккупанты обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Катериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

"Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты достали из своих запасов все вооружение, чтобы бить по Луганщине и Донетчине.

Вас также могут заинтересовать новости: