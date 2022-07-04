Армия Украины нанесла удары по объектам противника в двух районах Николаевской области.

В Николаевской области Вооруженные силы Украины накрыли огнем два вражеских склада боеприпасов.

Был нанесен ракетный и авиационный удары по складам противника в Снигиревском и Баштанском районах Николаевщины, сообщило в Facebook оперативное командование "Пивдень" ВСУ.

"...Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются...", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска России пошли на полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и начали сбрасывать бомбы на военные и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за действий оккупантов погибли более 20 тысяч человек. Противникам удалось взять под контроль часть юга и востока нашей страны.

Защитники Украины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 3 июля на нашей территории уже ликвидировали примерно 35 тыс. 970 противников и, в частности, 1 тыс. 584 вражеских танка.

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