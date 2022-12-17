"Бурый" оказался единственным выжившим на "Азовстали" офицером СБУ.

Офицер СБУ с позывным "Бурый" вернулся из российского плена 30 сентября. Он пробыл в одиночной камере "Лефортово" в Москве 123 дня, а до этого прошел "Азовсталь".

"Бурый" оказался единственным сотрудником Службы безопасности, который выжил на заводе "Азовсталь". По его словам, несмотря на тотальное уничтожение Мариуполя россиянами, он продолжал нести свою службу. На "Азовсталь" офицер перебрался вместе с еще двумя офицерами из ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях с позывными "Гусар" и "Домаха" после того, как оккупанты разрушили весь левый берег.

"Чтобы не подвергать гражданских опасности, мы жили в разных помещениях Азовстали, но постоянно контактировали и помогали им... Когда видел слезы детей – это была мощная мотивация выйти наверх и уничтожать врага", – рассказал "Бурый".

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Из-за сильного взрыва на "Азовстали" погибли его побратимы. Позже он прошел через злосчастную колонию в Еленовке и "Лефортово".

В конце сентября офицер попал под обмен и вернулся в Украину. На данный момент "Бурый" снова на службе.

"Пока не закончилась война, я считаю своим долгом ускорить ее окончание нашей победой. Я присягнул на верность. Поэтому буду защищать страну, защищать ее граждан до последнего", – подчеркнул сотрудник СБУ.

Трагедия Азовстали - что известно

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал оплотом обороны в Мариуполе. Украинские военные до последнего держались, защищая местных жителей, который там притались от российских бомб. Украицев не могли сломит ни постоянные авиаудары россиян, ни гибель родных, друзей, близких.

Когда ситуация стала критической с российской стороной удалось договориться об эвакуации всех, кто был на заводе. Всего территории завода вышли 2,5 тысячи украинских бойцов, которые сразу же оказались в плену у оккупантов.

После этого Москва начала менять защитников "Азовстали" группами. Так, 22 сентября Украина вернула из русского плена 215 защитников. Именно тогда освободили пятерых известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" с 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову. Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

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