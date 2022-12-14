После реабилитации правая рука бойца будет полноценно функционировать.

Морскому пехотинцу, защитнику "Азовстали" Михаилу Дианову, освобожденному из российского плена, провели операцию в США.

Как сообщает ФК "Шахтер", морпеха прооперировали 13 декабря в Сент-Луисе: "Операция прошла удачно".

Сообщается, что после реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать.

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Также отмечается, что в ближайшие дни Дианов вернется в Украину.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов: что о нем известно

Михаил Дианов – старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Во время боев защитник получил пулевые ранения обеих ног и правой руки. У него не хватает 4 сантиметра кости в верхней конечности.

Морпех был одним из тех, кого россияне взяли в осаду на "Азовстали" в Мариуполе и пленили 20 мая 2022 года. Пережил издевательства и пытки, похудел на 40 килограммов.

Дианова освободили из плена 21 сентября вместе с другими 214 военными. Он мечтает открыть свою мастерскую по обработке металла.