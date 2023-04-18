Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар. Из-за плотного артобстрела, спасти людей из-под горящих завалов не было возможности.

Вследствие авианалета на Сватовщину Луганской области погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. "Трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине", - сообщил он детали.

По его данным, женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков. "Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела, спасти людей из - под горящих завалов не было возможности", - рассказал Лысогор.

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Он добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницы Луганской области, но у них ничего не получается. Однако они активно ведут обстрелы населенных пунктов. Так, 15 апреля стало известно, что росийские оккупанты имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту. Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность - это Кременские леса и Белогоровка.

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