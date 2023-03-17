Российское командование увидело неспособность своих подразделений прорвать оборону украинских военных на Луганщине.

Попытки российской оккупационной армии осуществить прорыв в районе Кременной и Белогоровки Луганской области не принесли противнику ожидаемого результата, завершившись потерями.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Попытки штурмов позиций Сил обороны Украины в районе оккупированной Кременной и населенного пункта Белогоровка закончились для оккупантов потерями в живой силе и технике. Российское командование увидело неспособность своих подразделений прорвать оборону украинских военных на Луганщине. По этой причине оккупанты усилили интенсивность артиллерийских обстрелов", - отметил он.

В то же время прицельные удары Вооруженных Сил Украины по складам и объектам российских войск на оккупированной территории Луганской области позволили нарушить логистику россиян.

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"Хорошие новости приходят о "бавовне" на оккупированной территории Луганщины. О тех складах, которые взрываются в Кадиевке и возле Сватово ... это не артиллерийский голод, как кто-то говорит. Снарядов у них достаточно. Но все-таки перебои с логистикой помогают нашим Силам обороны", - сказал Гайдай.

Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В частности, как ранее сообщал Гайдай, на Луганщине российские захватчики теряют роту бойцов за сутки, но интенсивности своих атак не уменьшают.

По данным Института изучения войны, российское наступление оккупантов может приближаться к кульминации, однако в Луганской области они достигли минимальных успехов.

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