Также наши защитники нанесли два удара по пунктам управления противника.

В течение суток авиация Вооруженных сил Украины нанесла два удара по пунктам управления и 12 - по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 - по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" и пяти артиллерийским средствам противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что за сутки враг нанес восемь ракетных и более 50 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, в течение суток на Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили более 10 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснял, что освобождение Андреевки и успехи в районе Клещиевки дают возможность ВСУ продвигаться и наступать на важных высотах.

Недавно появились уникальные кадры жестоких боев за Андреевку.

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