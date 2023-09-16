В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Наши защитники отражали атаки на Бахмутском и Марьинском направлениях.

В течение суток на Бахмутском направлении Силы обороны отбили более 10 атак российских оккупантов в районе Клещиевки.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, в течение суток произошло 30 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Как отмечается, противник пытался восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области, а на Авдеевском направлении - вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения наступательных действий у наших воинов есть успех в районе Клещиевки Донецкой области.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков и десятки единиц российской техники и вооружения. Общие потери РФ среди личного состава достигли около 271 тыс. 790 военных.

Военный эксперт Шон Белл заявил, что так называемый сухопутный мост между Крымом и Донбассом является "наименее трудным местом" для освобождения украинскими войсками. По его словам, ВСУ могут разрезать оккупационные силы пополам.

СМИ подсчитали, Россия уже потратила на войну с Украиной около $167 миллиардов.

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