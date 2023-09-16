Сейчас на фронте российские войска вынуждены маневрировать своими резервами так, как это хочет именно украинское командование.

Освобождение Андреевки и успехи в районе Клещиевки дают возможность ВСУ продвигаться и наступать на важных высотах. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Это открывает дополнительные перспективы. То что наши силы так мощно и прочно в течение не одной недели и месяца сражались и выбивали врага с позиций, которые были довольно серьезными в районе Андреевки и Клещиевки – это очень важно. Это дает нам возможности продвигаться с южного фланга в районе Бахмута, удерживая контроль за высотами, что дает возможность эффективнее и лучше применять артиллерию например... Плюс уничтожение 72-й бригады врага и ее руководящего состава", - прокомментировал Мусиенко успехи ВСУ на востоке.

Относительно того, посыпется ли оборона врага на том направлении сейчас и потеряет ли линию фронта, эксперт сказал, что это был бы желанный для нас сценарий, но он не обязателен.

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Как отметил Мусиенко, важным является то, что наши Силы обороны осуществляют наступление на нескольких направлениях и навязывают врагу свой сценарий того, как должны развиваться события на поле боя.

"Все планы врага на Купянское направление прорвать нашу линию обороны и двинуться дальше – по состоянию на сейчас они не реализованы, то есть они нивелированы украинскими силами обороны. Более того, мы видим, что интенсивность атак уменьшилась, в частности на Купянском направлении – это следствие того, что они вынуждены растянуть свои подразделения... Россияне хотели навязать свои направления, которые были им выгодны, но этого не произошло. Российские войска вынуждены маневрировать своими резервами так, как это хочет именно украинское командование, которое навязывает наш сценарий. И это очень важно", - сказал Мусиенко.

Освобождение Андреевки и успехи возле Клещиевки

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Генштаб проинформировал, что украинские военные взяли под контроль Андреевку вблизи Бахмута. Освободить населенный пункт ВСУ удалось благодаря штурмовой операции. Нашим военным удалось окружить Андреевку, отрезать российскую оборону в населенном пункте от основных сил и уничтожить ее, ликвидировав не только рядовых российских солдат, но и командный состав, технику оккупантов.

Освобождение Андреевки позволило ВСУ получить контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего наступления и окружения Бахмута.

Эксперты отмечают, что после взятия Андреевки под свой контроль украинские военные могут осуществлять "давление" на россиян как в северном направлении (район Клещиевки), так и в Восточном (Отрадовка), и в Южном (Зеленополье-Курдюмовка). Генштаб вчера уже информировал о частичный успех ВСУ в районе Клещиевки.

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