Третья отдельная штурмовая бригада показала суровые бои за Андреевку Донецкой области, которую бойцам удалось освободить от россиян.
В Telegram-канале бригады опубликовали уникальные кадры с GoPro. На ролике запечатлены наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.
"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, кишащем россиянами", - говорится в подписи к видео.
Как освобождали Андреевку - видео
Андреевка освобождена - что сообщалось
Как писал УНИАН, 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Андреевка Донецкой области освобождена.
Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий. Россиянам нанесли значительные потери в живой силе и технике. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.