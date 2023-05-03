Президент Украины встретится со своим финским коллегой и примет участие в Северо-украинском саммите в Хельсинки.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая отправился в Финляндию с официальным визитом.

Как сообщает канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистьо, главы государств планируют провести переговоры, на которых обсудят вопросы обороны Украины и ее поддержки Финляндией, двусторонних отношений между странами и глобальной геополитической ситуации в мире.

Отмечается, что после завершения переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, Зеленский также встретится со спикером финского парламента Петтери Орпо.

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Обновлено 12:40. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил визит главы государства в Финляндию и его переговоры с высокопоставленными чиновниками.

По словам Никифорова, встреча Зеленского с лидерами пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи Украине, а также ее европейской и евроатлантической интеграции.

Зеленский в Финляндии 3 мая - детали визита

По данным канцелярии президента Финляндии, во второй половине дня Ниинистьо проведет Северо-украинский саммит, в котором, кроме него, примут участие президент Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Участники саммита планируют обсудить агрессивную войной России в Украине, дальнейшую поддержку Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициативу Украины относительно справедливого мира.

После официальных обсуждений также запланирована совместная пресс-конференция.

Уточняется, что премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии также будут иметь двусторонние встречи с президентом Зеленским.

Сейчас УНИАН пытается получить более подробную информацию от Офиса президента Украины относительно визита Зеленского в Финляндию.

Как известно, Ниинистьо и Зеленский в последний раз встречались в январе, когда финский президент посещал Киев.

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